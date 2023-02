Halone – Dans l’intimité du jardin, 23 février 2023, Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement.

Halone – Dans l’intimité du jardin

La Fabulerie, Campus Luminy et Saint Charles Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhone

2023-02-23 – 2023-02-26

Chacun·e de nous possède un jardin secret, un sanctuaire intérieur, où nos rêves les plus fous et nos souvenirs les plus doux se mêlent à nos secrets les plus sombres. Toutefois, l’ère numérique rend difficile la préservation de l’intimité et la protection de ce lieu personnel. Nous sommes constamment amenés à exposer notre vie privée, nous menant à « une transformation morale [du] “je n’ai rien à cacher” » (Harcourt, 2020).



Mais alors, comment ne pas se perdre dans cet océan numérique ? Comment préserver notre jardin secret, sans le laisser divaguer, au gré des désirs d’autrui ?



Les artistes de l’exposition itinérante Dans l’intimité d’un jardin explorent ces problématiques en offrant une réflexion sur l’identité, sa communication et sa transmission à l’ère numérique. Iels proposent des performances ou des installations interactives et sensorielles afin de trouver une réconciliation entre le bien-être et l’autonomie de nos espaces personnels et les exigences de la technologie. L’exposition vous invite à vous immiscer dans leurs jardins secrets et vous ouvre aussi une porte sur l’intimité d’êtres gravitant autour d’elleux.



Programmation à Marseille :



LA FABULERIE, MARSEILLE

Les 22, 23 et 24 février

Installations de 10h à 18h

Soirée performances de 18h30 à 21h30



La Fabulerie est un tiers-lieu numérique et un espace de coworking. Il accueille différents événements culturels et des installations muséales pour des jeunes publics. Il sera un terreau parfait pour les soirées d’ouverture du projet.



Performances : Ardélion – Schlieren DiveSarah Sobhi Najafabadi – EXIL



Installations : Katia Acherar – TasusmiAnas Allal – 10 ans en avant, 20 ans en arrièreJuliette Berthe & Julien Coetto – Méthode des lociJoëlle Majdalani – The echo of emotions Déborah Panico – Data distort

Ainsi que des DJ sets.



L’HEXAGONE, MARSEILLE

Du 13 au 24 mars, du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Performances le 14 mars à 17h



Au sein du campus Luminy, L’Hexagone, qui s’articule autour d’un grand patio entouré de larges vitres, accueille la Bibliothèque Universitaire, des salles de travail, ainsi que des espaces permettant d’organiser des évènements de médiation scientifique et culturelle.



L’exposition itinérante prend place à l’Hexagone, sur le campus Luminy de l’université d’Aix Marseille.



Le lieu sera d’abord investi par deux performances le 14 mars à 17h :

Ardélion – Schlieren DiveSarah Sobhi Najafabadi – EXIL



Pendant deux semaines, l’exposition occupe le hall de l’Hexagone, avec les différentes installations du projet : Katia Acherar – TasusmiAnas Allal – 10 ans en avant, 20 ans en arrièreArdélion – Schlieren DiveJuliette Berthe & Julien Coetto – Méthode des lociJoëlle Majdalani – The echo of emotionsDéborah Panico – Data distort



TURBULENCE, MARSEILLE

Du 3 au 7 avril, du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Performances le 3 avril

Réservation obligatoire pour les non-étudiants



La vocation du projet Turbulence est non seulement de donner une meilleure visibilité aux productions artistiques et culturelles, ainsi qu’aux travaux théoriques des étudiants et des enseignants-chercheurs, mais également de travailler en collaboration avec le monde des arts et de la culture.



L’exposition itinérante prend place à Turbulence, sur le campus Saint-Charles de l’université d’Aix Marseille.



Le lieu sera d’abord investi par deux performances le 3 avril à 18h :

Ardélion – Schlieren DiveSarah Sobhi Najafabadi – EXIL



Pendant une semaine, l’exposition occupe la galerie de Turbulence, avec les différentes installations du projet : Katia Acherar – TasusmiAnas Allal – 10 ans en avant, 20 ans en arrièreArdélion – Schlieren DiveJuliette Berthe & Julien Coetto – Méthode des lociCheylane Borak – Mon profond océanJoëlle Majdalani – The echo of emotionsDéborah Panico – Data distort

https://www.halone.art/projets/dans-lintimite-dun-jardin

