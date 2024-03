« Hallyu : Histoire de la K-pop », une conférence présentée par Il-Yul LEE, directeur du Centre Culturel Coréen Université Paris Cité – Campus Grands Moulins Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. payant

5 euros.

La Hallyu, la vague culturelle venue de Corée qui déferle sur le monde depuis maintenant plusieurs années, n’a pas fini de faire parler d’elle.

Présentée par Monsieur Il-Yul LEE, directeur du Centre Culturel Coréen à Paris, cette conférence sera l’occasion de faire un voyage dans le temps à la découverte de la genèse de la K-pop et des différentes périodes clés qui ont marqué son histoire.

De la culture coloniale japonaise des années 1930 aux succès des idols d’aujourd’hui, la K-pop s’inscrit véritablement comme l’un des grands piliers de la vague culturelle Hallyu venue de Corée. Avec de nombreux exemples à l’appui, cette rencontre permettra de faire découvrir à nos amis français l’histoire de l’industrie musicale coréenne et les artistes qui l’ont façonnée, mais aussi d’évoquer comment la K-pop, au départ cantonnée au rôle de produit culturel national, est parvenue à se faire une place à l’international.

Une conférence indispensable à une meilleure compréhension des mécanismes de la K-pop, qui connaît un succès grandissant depuis quelques années en Occident – notamment en France, pays qui compte le plus de ses fans en Europe.

Profil de Monsieur Il-Yul LEE

Directeur du Centre Culturel Coréen à Paris, Monsieur Il-Yul LEE est également Ministre-conseiller auprès de l’Ambassade de Corée pour la Culture, les Sports et le Tourisme. Il a fait une partie de ces études en France, et est titulaire d’un doctorat de géographie appliquée à la culture et au tourisme obtenu à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avant sa nomination au poste de directeur du Centre Culturel Coréen, Monsieur Il-Yul LEE était conseiller auprès de différentes institutions et collectivités locales telles que la ville de Séoul, le Ministère coréen de la Culture, etc. Il était également professeur titulaire en gestion hotellière et touristique à la Sejong Cyber University (Séoul).

Université Paris Cité – Campus Grands Moulins 5, rue Thomas Mann 75012

Contact : http://www.coree-culture.org/hallyu-histoire-de-la-k-pop,5868.html https://u-paris.fr/universite-ouverte/la-hallyu-une-vague-culturelle-qui-vient-dasie-de-lest/

