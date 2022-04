HALLUX ET POPLITÉ L’illiade Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hallux & Poplité c’est le début des choses. L’histoire de petits, filles et garçons, pour qui l’on cherche encore un nom. Ils vivent dans les eaux chaudes de la mère et un jour, naissent. Ils nagent lorsqu’une vague les dépose sur le rivage. Progressivement ils trouvent leur souffle. Peu à peu, ils commencent à danser et à chanter. Ce spectacle s’adresse directement aux bébés et contacte des souvenirs sensoriels chez leurs aînés. Les Arts en tous sens est un collectif d’artistes réunis par l’envie de créer avec et pour les tout petits et ceux qui les accompagnent. Ateliers DUO Adulte/Enfant Deux ateliers DUO seront proposés par la compagnie à la Villa pour les enfants de 18 mois à 3 ans, le dimanche 22 mai. Renseignements sur [www.lavill-a.com](http://www.lavill-a.com).

Tarifs (en €) Plein/Réduit : 8 Jeune : 6 Abonné/groupe : 4

Spectacle réservé aux enfants de 3 mois à 3 ans, accompagné d’un seul adulte. L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T11:35:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T17:35:00

