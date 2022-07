HALLU’CINÉ ÉTÉ Mauges-sur-Loire, 2 septembre 2022, Mauges-sur-Loire. HALLU’CINÉ ÉTÉ

25 Rue Saint-Maurille Ferme des Coteaux SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille

2022-09-02 18:30:00 – 2022-09-02 23:00:00

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire 3 EUR Le Centre Social Val’Mauges valorise l’action jeunesse sur le territoire de Mauges-Sur-Loire à travers la fête de la fin d’été !

Au programme : une exposition photo des séjours réalisés durant l’été, la diffusion d’un court-métrage réalisé par des jeunes, un concert d’Audrey-K (soul) et la diffusion, sur un écran géant extérieur, du film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier.

Sur réservation et possibilité de se restaurer sur place avec un fouacier. Le Centre Social Val’Mauges fête la fin de l’été à Saint-Florent-le-Vieil ! val.mauges@orange.fr +33 2 41 77 74 29 Le Centre Social Val’Mauges valorise l’action jeunesse sur le territoire de Mauges-Sur-Loire à travers la fête de la fin d’été !

Au programme : une exposition photo des séjours réalisés durant l’été, la diffusion d’un court-métrage réalisé par des jeunes, un concert d’Audrey-K (soul) et la diffusion, sur un écran géant extérieur, du film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier.

Sur réservation et possibilité de se restaurer sur place avec un fouacier. Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Adresse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Ville Mauges-sur-Loire lieuville Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

HALLU’CINÉ ÉTÉ Mauges-sur-Loire 2022-09-02 was last modified: by HALLU’CINÉ ÉTÉ Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 2 septembre 2022 25 Rue Saint-Maurille Ferme des Coteaux SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire