HALLUCINATION Songeons, 6 mai 2022, Songeons.

HALLUCINATION Songeons

2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-06 21:05:00

Songeons Oise Songeons

THÉÂTRE, MAGIE ET MENTALISME ; Hallucination n’est pas un spectacle d’hypnose : c’est un spectacle sur l’hypnose. En fait, c’est même un spectacle sur l’hypnose et vous.

Si vous pensez que l’hypnose est un phénomène extraordinaire et surnaturel, vous allez sûrement repartir déçu(e)s de ce spectacle. Et si vous pensez, au contraire, que l’hypnose est une grande arnaque, vous allez peut-être en repartir émerveillé(e)s. Car Hallucination ne cherchera ni à vous fasciner par l’hypnose, ni à vous émanciper en vous avertissant de ses dangers.

Son seul but est de bousculer vos certitudes concernant cette pratique, d’interroger ensemble les fantasmes et les croyances que cette pratique cristallise pour nous.

Par le biais d’expériences interactives et ludiques, parfois individuelles, parfois collectives, Rémy Berthier vous amènera à déplacer vos seuils de perception et à questionner votre rapport à la croyance, à votre besoin d’extraordinaire et, donc, à l’hypnose.

Son but n’est pas de fasciner mais de troubler. Il ne souhaite pas subjuguer, mais interroger : suffit-il de croire qu’on est hypnotisé pour l’être ? L’hypnose est-elle un phénomène imaginaire, scientifique ou magique ?

“Particulièrement rythmé, drôle et inventif. Les tours s’imbriquent parfaitement saupoudrés d’une bonne dose de mentalisme et juste ce qu’il faut d’humour. Chapeau bas.”— LE PARISIEN. Durée approximative : 1h05 , Public : Tous publics à partir de 12 ans.

Songeons

