Hallowween s’installe au musée Antoine Vivenel ! Compiègne, 31 octobre 2021, Compiègne.

Hallowween s’installe au musée Antoine Vivenel ! Compiègne

2021-10-31 – 2021-10-31

Compiègne Oise

Le dimanche 31 octobre, le musée Antoine Vivenel fêtera Halloween !

Programme pour petits et grands :

Jeu autour des monstres, squelettes et autres créatures dans le musée, atelier “vases monstrueux” et surprises concoctées par l’association LE BORD DE L’EAU, partenaire du musée….

Entrée gratuite pour tous

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir costumés !

Accès au musée soumis aux conditions sanitaires en vigueur, passe sanitaire obligatoire pour les adultes et jeunes à partir de 12 ans.

+33 3 44 20 26 04

Musée Antoine Vivenel

Compiègne

dernière mise à jour : 2021-10-21 par