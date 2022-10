Halloween – Zombie VS Survivant au TNT Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

‍♂️ZOMBIE VS SURVIVANT☠️

Viens rejoindre l’équipe des zombies ou des survivants pour la grande soirée d’Halloween du TNT :

Nous te proposons un petit jeu dès l’entrée du club :

– Etape 1 : Choisi ton camp Survivant ou Zombie.

– Etape 2 : Retrouve la personne qui à le même numéro que toi.

– Etape 3 : Va récupérer ton antidote au bar

‍♀️Maquilleuse.

Friandises & Bonbons.

Animations.

Viens manger ou viens te faire manger !

