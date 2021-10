Halloween w/ Château Perché Badaboum, 31 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 23h30 à 10h

payant

Soirée au galop dans la vallée de l’étrange.

Synopsis : you have been a dirty creature ! and your Mom even more,

Soirée au galop dans la vallée de l’étrange ;

Ta maman se remarie avec Lilith et te veut comme témoin, comme tu l’aimes tu ne veux pas la décevoir, toi, son démon-glauque préféré, tu te pimp pour l’occasion, dérangeant à souhait, en un mot : Gore but Classy c’est un mariage quand même !

Tu peux venir avec ton totem Morbide luminescent bien sûr.

Ta meilleur vibes en tout cas et ne manque pas d’être ton meilleur humain

Red Pig Flower

Amarou

Small Town Guy

Samy el Moudni aka Zobmachine

Ziggy Lou

Maria Kalash

Nek

Darc Perf

Schlampakir

Déco et totem by l’ Odyssey du Kriken

Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (249m) 1, 5, 8 : Bastille (481m)



Contact :Badaboum 0148065070 https://www.facebook.com/events/1270652633409164

Date complète :

