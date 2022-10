Halloween > Visite et activité thématique à la Ferme de Grémi

Halloween > Visite et activité thématique à la Ferme de Grémi, 31 octobre 2022, . Halloween > Visite et activité thématique à la Ferme de Grémi



2022-10-31 – 2022-10-31 Venez découvrir notre travail, nos animaux (normand.e.s pour certain.e.s) pour les papouiller, caresser, bisouiller, nourrir, le tout au fil de la balade… Partagez un moment convivial autour d’activité manuelle et ludique sur un thème précis, repartez avec ce petit quelque chose. Tarifs : 6€ par enfant, gratuit -2 ans, 4€ par adulte.

Rendez-vous à la ferme à 18h. Durée : 1h30 à 2h.

Nombre de places limité à 12. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue.

Réservation obligatoire sur notre site web : lafermedegremi.fr. Venez découvrir notre travail, nos animaux (normand.e.s pour certain.e.s) pour les papouiller, caresser, bisouiller, nourrir, le tout au fil de la balade… Partagez un moment convivial autour d’activité manuelle et ludique sur un thème précis,… dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville