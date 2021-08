Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime [Halloween] Visite à la lampe torche Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime

[Halloween] Visite à la lampe torche Saint-Nicolas-d’Aliermont, 30 octobre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. [Halloween] Visite à la lampe torche 2021-10-30 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-30 Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Alors que le musée ferme ses portes et que les lumières s’éteignent, en cette veille de halloween, venez découvrir le musée à la tombée de la nuit, lampe torche à la main, accompagnés d’un guide.

Dégustation de soupe à la fin de la visite.

Musée de l'Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel
Saint-Nicolas-d'Aliermont