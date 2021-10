Saint-Jory Stade Municipal Haute-Garonne, Saint-Jory Halloween – Vendredi 29 octobre Stade Municipal Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory

Halloween – Vendredi 29 octobre Stade Municipal, 29 octobre 2021, Saint-Jory. Halloween – Vendredi 29 octobre

Stade Municipal, le vendredi 29 octobre à 16:00

Rendez-vous le vendredi 29 Octobre à partir de 16h au stade de Saint-Jory pour commencer cette journée de fête de l’horreur avec la traditionnelle chasse aux « insectes ». La suite des évènements se déroulera au gymnase Ségusino avec un goûter offert par la municipalité. De diverses animations d’Halloween et une loterie seront également prévues. N’ayez pas peur d’enfiler vos déguisements les plus effrayants La municipalité de Saint-Jory organise sa grande fête d’halloween qui peut avoir lieu grâce au pass sanitaire (Obligatoire pour les plus de 12 ans) Stade Municipal 12 Avenue Segusino, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T16:00:00 2021-10-29T22:00:00

