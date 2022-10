HALLOWEEN UN BONBON OU UN SORT? Assas Assas Catégories d’évènement: Assas

Hrault Assas Halloween ATTENTION, Monstres, sorcières et autres démons envahiront nos rues.

Déguisés en squelette, zombies, sans oublier les princesses, les fantômes, tous les petits et grands monstres sont conviés à se réunir devant l’école d’Assas-Guzargues à partir de 16h30 pour partager un moment convivial costumé avant de partir ensemble à la chasse aux bonbons. Soyez en sûr, tous les enfants du village, ou d’ailleurs, accompagnés de leurs parents, grands parents, oncles, tantes, frères et sœurs, …. ont bien l’intention de vous rendre une visite pour venir chercher des bonbons (ou vous lancer des sorts !). Halloween ATTENTION, Monstres, sorcières et autres démons envahiront nos rues. +33 4 67 63 15 61 assas

