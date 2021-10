Paris Le Wanderlust île de France, Paris Halloween Thriller Night EP 2 Le Wanderlust Paris Catégories d’évènement: île de France

Halloween Thriller Night EP 2 Le Wanderlust, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 23h à 5h

payant

Halloween arrive … Etes-vous prêts pour Thriller Night EP II ? Le rendez-vous est devenu effroyablement légendaire … On n’a pas peur de le dire, le premier EP était totalement effrayant Plus de 3000 malades mentaux, zombies et autres sombres créatures dans un Wanderlust méconnaissable rebaptisé Horrorlust pour l’occasion Nouvel épisode, nouvelle dinguerie, on vous rappelle comment ça se passe : Des stands de maquillage pour encore plus d’hémoglobine et de terreur Des cocktails horribles pour vous traumatiser toute la nuit Un line up de DJ’s genre festival pour vous kill sur le dancefloor >>> 3 zones et 3 thèmes Walking dead zone (rap + r’n’b) Freaky devils zone (afro + dancehall) Psychopaths & murderers zone (rap trap drill) Laissez-nous vous tuer dans de bonnes conditions, vous allez adorer souffrir à la Thriller Night !!! PS : ne misez pas sur votre tête pas très jolie… trouvez-vous un vrai déguisement, sous peine d’être sanctionné à la porte. Événements -> Soirée / Bal Le Wanderlust 32 quai d’Austerlitz Paris 75013

6 : Quai de la Gare (375m) 5, 10 : Gare d’Austerlitz (571m)

Contact : Make it Clap +33 7 52 02 64 39 rsvp@micagency.com https://www.facebook.com/Makeitclapagency Événements -> Soirée / Bal Musique

