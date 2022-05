Halloween – Sur les traces de Louise de Roquelaure, 30 octobre 2022, .

Halloween – Sur les traces de Louise de Roquelaure

2022-10-30 – 2022-10-30

A 19h30 et à 21h30, visite nocturne contée par Marc Lafaurie “diffuseur d’émoi” sur la tragique histoire de Louise de Roquelaure, avec les figurants déguisés de l’association Mosaïque. Première épouse d’Antoine II comte de Guiche et souverain de Bidache, Louise de Roquelaure décèdera dans d’étranges circonstances le 09 novembre 1610. La légende raconte que depuis, tous les ans, son fantôme revient au château vivre ses derniers jours et réclamer justice….

