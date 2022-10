HALLOWEEN SPECTACLE ÉQUESTRE Assas, 31 octobre 2022, Assas.

HALLOWEEN SPECTACLE ÉQUESTRE

Mas de Doscares Assas Hrault

2022-10-31 – 2022-10-31

Assas

Hrault

Assas

EUR 10 20 Fête d’HALLOWEEN

Le 31 OCTOBRE à partir de 19h

Venez fêter les sorcières, les fantômes et le citrouilles avec un Spectacle Equestre à faire peur et une soirée dansante déguisée, tout en intérieur !

Les artistes équestres Benoit Somille de Caval’show et Zoé Dory du CVOM voltige présenterons des numéros qui vous donnerons la chair de poule… avec une mise en scène terrifiante et pleine de surprises!

Un DJ assurera l’animation musicale jusqu’au bout de la nuit

Buvette et Restauration sur place – Repas compris sur réservation – Sucreries pour les enfants

Menu : Ragout de sorcières (FIDEUA Royale) + 1 Boisson

Tarifs : Spectacle seul : 10e (adultes) et 6e (enfants -6ans)

Spectacle+Repas : 20e (adultes) et 15e (enfants)

Infos et réservation: 06.67.20.29.13 / terreandalouse@live.fr

(Réservation fortement conseillée, nb de places limitées)

Partagez, venez, profitez !

terreandalouse@live.fr

Domaine Equestre Terre Andalouse

Assas

