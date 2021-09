Halloween s’installe au Musée avec le Festival de Magie Musée Français de la Carte à Jouer, 31 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La journée commencera, dès 11h, avec un concours de jeunes talent, ouvert à tous sur inscription, dans trois catégories: Mentalisme, Cartomagie et Magie générale (dont le close up). Chaque personne souhaitant participer doit envoyer une courte vidéo, présentant un tour de magie. Ceux qui auront été sélectionnées pourront se produire devant le public et un jury, qui remettra des prix aux gagnants (500 euros pour les premiers prix, des coffrets cadeaux pour les 2e et 3e). Ensuite, à 13h30, une brocante magique réservée aux professionnels et aux amateurs présentera l’actualité et les nouveautés du monde de la magie. Le spectacle continuera dans l’après-midi, où chacun est invité à venir déguisé dès 14h30 à la rencontre des magiciens du Musée, pour un moment de frissons et d’émerveillement. Le programme s’ouvrira avec des spectacles et des ateliers. À l’atelier casse-têtes, par exemple, le magicien mentaliste vous prouvera sa maîtrise du hasard et de la divination tout en perçant vos pensées. Il y aura également, pour les enfants, un atelier magie, mais aussi un spectacle adapté, drôle…et bien sûr magique ! Sans oublier le ballon de baudruche transformé en animal ou en objet par des magiciennes. Ce festival se terminera en apothéose par une soirée de spectacle, de 20h à 22h, avec Antonio le Magicien, Bernard Bilis, Nikola Pelletier ou encore Mao la Magicienne.

entrée libre

Dimanche 31 octobre, la deuxième édition du Festival de Magie, qui verra la présence entre autres d’Antonio le Magicien et Bernard Bilis, sera rythmée par trois grands moments de magie.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



