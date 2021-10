Halloween s’installe à la Récré des 3 Curés ! Milizac-Guipronvel, 23 octobre 2021, Milizac-Guipronvel.

2021-10-23 11:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Les 3 Curés La Récré des 3 Curés

Milizac-Guipronvel Finistère Milizac-Guipronvel

La Récré vous emporte dans le frisson d’Halloween.

Les samedis 23 et 30 octobre, le parc est ouvert jusqu’à 21h30 ! Les autres jours de 11h à 18h.

Durant toutes les vacances de la Toussaint, La Récré des 3 Curés s’habille aux couleurs d’Halloween… Pour les plus petits, il sera possible de se faire maquiller toutes les après-midis pour repartir en sorcière ou citrouille, et également de profiter d’un spectacle à l’Expo tous les jours à 16h30 et le samedi à 16h30 et à 21h30.

Les ados, avides de sensations fortes, ne seront pas en reste. Un espace leur est dédié, dans une maison hantée tous les jours de 14h à 17h, le samedi de 14h à 17h et de 18h à 21h.

contact@larecre.fr +33 2 98 07 95 59 https://www.larecredes3cures.com/

