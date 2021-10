Quint-Fonsegrives Centre de loisirs Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Halloween – Samedi 31 octobre Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Halloween – Samedi 31 octobre Centre de loisirs, 31 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. Halloween – Samedi 31 octobre

Centre de loisirs, le dimanche 31 octobre à 17:00

Rendez-vous à partir de 17h au centre de loisirs, route de la Saune à Quint-Fonsegrives. Au programme d’Halloween, des animations et ateliers ouverts à tous : – Distribution de bonbons – Goûter et soupe à la citrouille – Spectacle, jeux & ateliers créatifs – Danse des fantômes Manifestation organisée avec le soutien du Foyer Rural, USQF, QFA, Comité des Fêtes, les “Pros de Quint”, l’ADRR, “Serge et Isa primeur”. Centre de loisirs 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Centre de loisirs Adresse 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Centre de loisirs Quint-Fonsegrives