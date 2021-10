HALLOWEEN Saint-Clément, 31 octobre 2021, Saint-Clément.

HALLOWEEN 2021-10-31 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-31 22:00:00 22:00:00 Gare SNCF 16 avenue de la Gare

Saint-Clément Meurthe-et-Moselle Saint-Clément

Le seul et unique événement de LAB.outique cette saison sera pour fêter le sabbat de Samhain (ou Halloween pour les moins intimes) :

– Des Flashs Tattoos à choisir, à réserver, attention : de 14h à 19h (Ou rdv sur les jours suivants)

– Au moins deux concerts (poétique et set DJ gothique), des ateliers créatifs pour tous les âges, des démonstrations fabuleuses d’autres temps, des présences magiques, du bon burger, un feu de joie dans le jardin pour y danser autour et rapporter sa flamme chez soi pour l’hiver, des traditions et des sorcières, tirages de cartes et belles aventures, des plantes, de l’art ésotérique, du beau bizarre, une ode aux esprits, des auteurs, artistes, … le tout dans l’ancien hangar du fret de la gare, recelant encore de quelques fantômes et histoires chaotiques.. !

Réservez donc votre date ! Les festivités commenceront à 14h et s’achèveront officiellement à 22h, mais pourront se poursuivre le long de cette nuit fine et brumeuse…

