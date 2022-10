HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lassay-les-Châteaux

Mayenne

HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux, 31 octobre 2022

Lassay-les-Châteaux Mayenne

2022-10-31 20:00:00

Mayenne Lassay-les-Châteaux EUR 10 10 Course adultes nocturne dans une ambiance absolument effrayante, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. 10 km de frayeur. Pensez à votre troche frontale, le déguisement est bien entendu fortement conseillé Participez à une course absoulment effrayante ! +33 6 80 24 52 86 http://lesondevie.org/ Lassay-les-Châteaux

