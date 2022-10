Halloween pour les enfants au Château de Javarzay Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Svres Chef-Boutonne EUR Halloween pour les enfants Lundi 31 octobre au Château de Javarzay à Chef-Boutonne De 14h à 18h30 : Chasse à la citrouille (dès 2 ans)

Récompense assurée pour les plus courageux !

Gratuit jusqu’à 10 ans. Adultes 8€

Info 05 49 29 86 31 / 06 31 25 96 70 De 18h30 à 19h30 (dès 4 ans) : Histoires frissonnantes

Des histoires qui font peur pour les enfants (mais pas trop !)

Déguisements et seaux à bonbons bienvenus !

Gratuit

Sur inscription uniquement : 05 49 29 60 50

