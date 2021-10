HALLOWEEN : POTIONS ET POISONS Frontignan, 27 octobre 2021, Frontignan.

HALLOWEEN : POTIONS ET POISONS 2021-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-27 16:30:00 16:30:00

Frontignan Hérault

La fête d’Halloween est célébrée le 31 Octobre. Bien qu’elle puise ses racines des les fêtes de fin de moissons de nos ancêtres pré-Chrétiens,

c’est une fête folklorique, jugée mercantile pour certains.

Fêtes costumées, blagues pour se faire peur et autres distribution de bonbons rappellent le Carnaval, même si le “thème Halloween” résonne avec l’ésotérique et le magique…. Samhain, par contre, est avant tout un moment spirituel de communion avec la Nature et avec ceux qui nous ont quitté.

En ce sens, Samhain a plus en commun avec la fête Chrétienne de la Toussaint qu’avec Halloween. L’association entre Samhain et la Mort reflète le Cycle de la Nature. La Fête coïncide avec la fin des moissons. Le gel matinal stoppe la croissance des plantes et la végétation “meurt” doucement en attendant le Printemps prochain. Il plane donc sur la Nature et sur le Monde comme une ombre, comme un parfum de Mort…

C’est pour cela que l’on considère Samhain comme la période de l’année où la frontière entre le monde des morts et celui des vivants est la plus fine, la plus poreuse et que le contact avec l’Invisible est facilité.

Programme :

Fabrication de maquillage à base de produits naturels

Fabrication de faux sang

Goûter : eau infusée à la myrtille, jus de fruits, tartines de sirop de pin, pancakes

Balade dans le parc du Domaine

