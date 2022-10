HALLOWEEN Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Halloween 2022, une bonne occasion de venir faire la fête en famille ou entre amis ! Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville, pour une journée frisson et pleine de surprises !

Un programme exceptionnel vous attend avec :

kermesse d’Halloween – Balade à poney – Château gonflable – Spectacle de Guignol – Quête Minecraft – Retraite au Flambeau – Spectacle de Magie – Soirée d’Halloween dansante – Stand photo – Distribution de bonbons aux enfants – Exposition Sos Fantôme cabinet de curiosité et Escape Room !

Menus Halloween Enfant 10€ – Adulte 15€ (voir les menus proposés sur l’affiche). Réservation jusqu’au 28/10 au 06.88.72.31.45.

