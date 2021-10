Chateauneuf-sur-loire Espace Florian Châteauneuf-sur-Loire Halloween : Peur sur la ville Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Pour Halloween, CASTELFUN vous propose une journée « Peur sur la ville ». Tout au long de la journée, vous pourrez déambuler dans un parcours hanté pour tester votre résistance à la Peur. En fonction des horaires, le niveau de Peur sera augmenté pour répondre aux attentes des petits et des grands. Pour la soirée, CASTELFUN vous proposera des sessions d’un jeux de rôle vivant grandeur nature dans lequel vous partirez à la chasse au Comte Dracula. Saurez-vous affronter vos peurs pour récolter quelques bonbons ? Venez déguisés, le plus beau costume sera récompensé. Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T21:00:00

