2022-10-31 14:00:00 – 2022-10-31 21:30:00 Villeneuve-la-Guyard

Yonne Villeneuve-la-Guyard Villeneuve-la-Guyard vous propose une halloween party ! Venez déguisés !

14h : animations

jeux et activités 17h30 : défilé

chasse aux bonbons dans les rues (avec participation des commerçants) 19h : animations

reprise des activités Restauration sur place

Tombola, goûter, snack et buvette lunivers.charlotte@gmail.com Villeneuve-la-Guyard

