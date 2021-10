Guérande 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Halloween party: Terreur au centre aquatique !!! 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Halloween party: Terreur au centre aquatique !!! 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande, 26 octobre 2021, Guérande. Halloween party: Terreur au centre aquatique !!!

6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande, le mardi 26 octobre à 18:30

VIENS AFFRONTER LES ABYSSES DU CENTRE AQUATIQUE !!! – La structure de la peur sera présente et t’attendra avec impatience… – Le parcours frissons sera à défier… – Des créatures surprises des Abysses t’accueilleront… – Viens plonger en bouteille dans le mystère des profondeurs marines… – Viens affronter les 70 mètres de descente aux enfers… – Bassins colorés – Ambiance musicale – Barbe à papa – Eclairage à la bougie – Distribution de bonbons Et pleins d’autres surprises ! 1 PASS FAMILLE À GAGNER ! La sorcière des Abysses a perdu son chapeau…Aide la à le retrouver… Pass sanitaire obligatoire

Public

VIENS AFFRONTER LES ABYSSES DU CENTRE AQUATIQUE !!! – La structure de la peur sera présente et t’attendra avec impatience… – Le parcours frissons sera à défier… – Des créatures surprises des… 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T18:30:00 2021-10-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Adresse 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Ville Guérande lieuville 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande