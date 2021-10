Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Halloween party // Tentacule au ventricule ! Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste

Halloween party // Tentacule au ventricule ! Saint-Laurent-de-Neste, 30 octobre 2021, Saint-Laurent-de-Neste. Halloween party // Tentacule au ventricule ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE 7 chemin de la Gleize Bieille Saint-Laurent-de-Neste

2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-30 02:00:00 02:00:00 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 7 chemin de la Gleize Bieille

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Le ventricule a le plaisir de vous présenter l’événement qui clôturera sa saison ! Attendez vous a une expérience hors du commun, terrifiante et subjuguante…

Entrez dans la dance funèbre et macabre de la soirée TENTACULE ! • À partir de 14h00

– les géants du sud : déambulation de marionnette géantes

– Animation – jeux – stand artisanat art et vêtement • 18h00 – 19h00 : ORTEIL COINCÉ – concert punk rock

• 21h00 : Cie Akouma – jongleur de feu et pyrotechnie

• 22h00 – 23h00 : DEAD MARRIED – concert psycho billy rock

• 23h30 – 00h30 : EPILEXIQUE – CEREBRO DANCING

• 1h and more : DJ SET ! Parking extérieur

Entrée payante : à jouer au dés

(min 2€ – max 12€ / gratuit pour les -12ans) http://www.facebook.com/leventricule SAINT-LAURENT-DE-NESTE 7 chemin de la Gleize Bieille Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2021-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse SAINT-LAURENT-DE-NESTE 7 chemin de la Gleize Bieille Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville SAINT-LAURENT-DE-NESTE 7 chemin de la Gleize Bieille Saint-Laurent-de-Neste