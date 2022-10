Halloween Party Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

Halloween Party Sainte-Croix-aux-Mines, 31 octobre 2022, Sainte-Croix-aux-Mines. Halloween Party

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

2022-10-31 19:00:00 – 2022-10-31 23:59:00 Sainte-Croix-aux-Mines

Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines Le Refuge du Colibri en partenariat avec les Donneurs de sang et JCV Traiteur vous invitent à fêter Halloween le Lundi 31 Octobre à la salle des fêtes de Sainte-Croix-aux-Mines. RDV de 19h à 3h. Animation DJ, restauration, bar. Entrée 5€ avec un cocktail d’Halloween offert. Venez déguisés ! Une soirée uniquement sur réservation au 03 89 27 66 58. +33 6 79 50 63 62 Sainte-Croix-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Croix-aux-Mines Adresse Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Ville Sainte-Croix-aux-Mines lieuville Sainte-Croix-aux-Mines Departement Haut-Rhin

Halloween Party Sainte-Croix-aux-Mines 2022-10-31 was last modified: by Halloween Party Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 31 octobre 2022 Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines, Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin