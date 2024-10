Halloween Party parking de l’ancienne mairie 08500 revin Revin, jeudi 31 octobre 2024.

Petits et grands, sortez vos déguisements et vos maquillages les plus terrifiants et entrez dans le monde de la terreur en participant au cortège de l’horreur en compagnie de l’UMR , l’AREL, Les Alouettes et d’autres associations Revinoises.

Rendez-vous le jeudi 31 octobre à 16h30 parking de l’ancienne mairie.

Cette terrible journée se terminera par les danses et chants des monstres ainsi que le concours du plus effrayant costume où petits monstres, sorcières et créatures en tous genres pourront participer.

Venez nombreux

Renseignements 03 24 41 55 76

Organisation : Ville de Revin

