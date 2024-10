Halloween Party Salle des Fêtes de Ludes Ludes, jeudi 31 octobre 2024.

Tout public

Halloween Party by Festi’Ludes, c’est une soirée effroyablement amusante avec

• un spectacle déjanté par un célèbre (ou pas) artiste de rue qui sévit depuis plusieurs années à Reims et dans toute la galaxie. On a hâte de vous le présenter davantage !

• deux concours de déguisements pour les petits et les grands monstres avec des lots à la clé (inscriptions en début de soirée).

• une soirée dansante endiablée, animée par le DJ Thomanimation

• des planches de charcuteries/fromages terriblement appétissantes

Alors, oserez-vous vous aventurer à la salle des fêtes de Ludes, le 31 octobre à partir de 19h pour passer un moment horriblement dingue ?

Réservations avant le 15 octobre, pour cela, 2 options

Option 1 Remplir le coupon de réservation et se rendre aux permanences.

Vous pouvez retrouver le coupon dans les commerces locaux ou le télécharger sur panneau pocket ou dans la galerie photos de la page Facebook.

Les permanences se feront à la mairie de Ludes le vendredi 4 octobre de 17h à 18h30 et le samedi 5 octobre de 10h30 à 12h.

Sur place, vous pourrez régler par chèque, espèce ou carte bancaire.

Option 2 Réserver en ligne sur le site Hello Asso

https://www.helloasso.com/…/evenem…/halloween-party-2024

Les frais de la plateforme sont modifiables et non-obligatoires.

Tarifs

• Entrée adulte ou ado de + de 12 ans 9€

• Entrée enfant de 3 à 11 ans 7€

• Planche charcuteries/fromages pour 2 personnes 23€

• Planche charcuteries/fromages pour 4 personnes 46€

• Donut 1€

Gratuit pour les moins de 3 ans

Les planches sont présentées dans des boîtes en bois transportables

Pour plus de renseignements, contactez-nous par e-mail à festiludes@gmail.com ou par message privé.

On espère que cette première soirée 100% Festi’Ludes vous ravira autant que nous prenons plaisir à l’organiser pour vous. 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31

fin : 2024-10-31

