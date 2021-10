Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Halloween Party Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Halloween Party Loches, 29 octobre 2021, Loches. Halloween Party 2021-10-29 – 2021-10-29

Loches Indre-et-Loire 11h – 16h : espace libre et activités en famille (maquillage, jeux de société…) et/ou jeu familial adapté pour les 4 – 12 ans

> “A la recherche du trésor de Sforza” : une histoire fantastique mise en scène à travers une quête.

18h00 – 22h30 : espace libre avec de la musique, un open mic et des “coins posés”.

20h30 – 22h30 : jeu destiné aux 13 – 25 ans.

> “La malédiction de Sforza” : En déterrant le squelette de Ludivico Sforza, nous avons libéré une malédiction. Celui-ci veut se venger de la ville de Loches ou il fut enfermé pendant 4 ans. Des jeunes aventuriers courageux vont devoir affronter, dans la ville haute (intérieur des remparts), des zombies à la solde de Sforza. 11h-16h : espace libre et activités en famille (maquillage, jeux de société…) et/ou jeu familial adapté pour les 4-12 ans “A la recherche du trésor de Sforza”.

18h00 – 22h30 : espace libre avec de la musique et jeu de rôle à 20h30 lié à Halloween pour les 13-25 ans. ogayamahoney@lochessudtouraine.com +33 6 71 51 73 06 11h – 16h : espace libre et activités en famille (maquillage, jeux de société…) et/ou jeu familial adapté pour les 4 – 12 ans

> “A la recherche du trésor de Sforza” : une histoire fantastique mise en scène à travers une quête.

18h00 – 22h30 : espace libre avec de la musique, un open mic et des “coins posés”.

20h30 – 22h30 : jeu destiné aux 13 – 25 ans.

> “La malédiction de Sforza” : En déterrant le squelette de Ludivico Sforza, nous avons libéré une malédiction. Celui-ci veut se venger de la ville de Loches ou il fut enfermé pendant 4 ans. Des jeunes aventuriers courageux vont devoir affronter, dans la ville haute (intérieur des remparts), des zombies à la solde de Sforza. ©Service jeunesse CC Loches Sud Touraine dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville 47.12514#0.99706