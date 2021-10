Armentières Le Vivat Armentières, Nord Halloween Party ! Le Vivat Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Au programme : – Marché d’Halloween (Hall du Vivat) – Concours de déguisements – Spectacle de marionnettes “Famille Adams” à 14h30 (salle de justice-places limitées) – Déambulations de la Bande à Zadar – Spectacles en présence du Monstre Vulkao – Magie déambulatoire avec Faramus – Spectacle de feu et de pixel poï à 19H (durée 15 mns) Si ce programme vous tente, vos commerçants vous donnent rendez-vous au Vivat. Vous ne pourrez pas nous rater. Et bien sûr, venez déguisés !!

entrée libre

A l’occasion d’Halloween, l’Union Commerciale d’Armentières a décidé de réunir une assemblée de sorcières, de démons et de monstres le samedi 30 octobre 2021 de 14H à 20H !! Le Vivat place St Vaast 59280 Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T20:00:00

