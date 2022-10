Halloween party Kergloff Kergloff Catégories d’évènement: Finistre

Kergloff

Halloween party Kergloff, 29 octobre 2022, Kergloff. Halloween party

Sous la Halle Kergloff Finistre OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 17:30:00 Kergloff

Finistre Kergloff Retrouvez les zombies et sorciers pour une après-midi Halloween !

Pour les enfants de 2 à 12 ans.

Places limitées. Inscription au 07 86 76 78 48. +33 7 86 76 78 48 Kergloff

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Kergloff Autres Lieu Kergloff Adresse Sous la Halle Kergloff Finistre OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Ville Kergloff lieuville Kergloff Departement Finistre

Kergloff Kergloff Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kergloff/

Halloween party Kergloff 2022-10-29 was last modified: by Halloween party Kergloff Kergloff 29 octobre 2022 Finistre Kergloff Sous la Halle Kergloff Finistre OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée

Kergloff Finistre