Halloween Party ! Hôtel Ibis Paris Alésia Montparnasse Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Une soirée d’Halloween qui change avec un pop-up store de créateurs locaux et un spectacle de danse hip-hop !

Tu ne sais pas quoi faire pour Halloween ? Tu cherches une soirée sympa, originale, placée sous le signe de la bonne ambiance ?

Alors pas besoin d’aller plus loin, tu es au bon endroit !

Viens découvrir notre pop up store spécial Halloween à l’hôtel Ibis Paris Alésia Montparnasse. Tu pourras y rencontrer des créateurs et artisans locaux qui exposent leurs créations mais aussi profiter d’un spectacle de danse hip-hop organisé en partenariat avec Meet Your Artist.

Évidemment, l’entrée est gratuite alors prends-vite ta place !

PS : si tu es artisan ou créateur et que tu souhaites exposer, ça se passe par ici : https://bit.ly/48bGR5z

Hôtel Ibis Paris Alésia Montparnasse 49 rue des Plantes 75014 Paris

Contact : https://www.myartistplace.com/ https://bit.ly/48e4kTw

My Artist Place