L’alchimiste, le dimanche 31 octobre à 18:00

Pas de cuisine pour cet événement juste: Music & Alcohol ( & good vibes, of course)… Pour cette occasion, deux furieux, deux galaxies (chacun d’entre eux surfant sur plusieurs univers), mixeront chacun de leur coté puis ensemble, pour nous envoyer des sueurs ( et pas froides en l’occurence)!!!! D’un coté, nous avons Dj Phil Darling: De Dr Dre à Burna Boy il y a un monde et il vous montrera le chemin … Il mêle l’esprit des Party 90’S aux sonorités électro actuelles: Funk 80 ’S , Hip Hop 90’S, Freaky Afrobeat, Kuduro …. De l’autre, nous aurons Mhf goodjui Mélangeant les rythmiques d’Amériques Latines aux musiques électroniques acidulées, il allie basse digitale et musique tropicale pour un résultat fusion surprenant qui fera remonter les DB de la salle…. Alors déguisé ou pas, viens t’enflammer!!!!!

Entrée libre

♫DJ SET♫ L’alchimiste 14 Rue des trois Mages, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T02:00:00

