Les Piaules, le samedi 30 octobre à 21:00

[http://www.facebook.com/LesPiaules](http://www.facebook.com/LesPiaules)les](http://www.instagram.com/lespiaules)ébrer Halloween! Au programme : ¤ Décoration en maison de l’horreur ¤ Shot gratuit pour les personnes déguisées ¤ Cocktail et Shot (Monkey Brain) spécial halloween ¤ Distribution de bonbons halloween ¤ DJ Ford Stems toute la nuit (Special Halloween Mix) ¤ ENTRÉE LIBRE 21h00 – 2h00 Dress code: Venez déguisé Happy Hour 17h-22h (Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€) Metro Belleville / Couronnes 59 Boulevard de Belleville Paris lespiaules.com www.instagram.com/lespiaules www.facebook.com/LesPiaules

Entrée Libre, consommations requises

Une ambiance conviviale dans une auberge de jeunesse internationale Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T02:00:00

