Le dimanche 31 octobre 2021

– 15h: La Famille ADDAMS 2 (Une Virée d’Enfer À partir de 6 ans).

Film d’Animation, comédie, Épouvante-horreur de Greg Tiernan, Conrad Vernon.

– 17h30: Poupelle en Avant-Première.

Film d’Animation, fantastique de Yusuke Hirota.

– 20h30: Malignant

Film d’Épouvante-horreur, thriller de James Wan, avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young …

– Séances gratuites offertes par la Municipalité de Tonneins.

– Des lots seront à gagner aux spectateurs venus déguisés voir le film ! Halloween Party au Cinéma Rex:

Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins

