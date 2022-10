Halloween Party à Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Halloween Party à Senlis Senlis, 28 octobre 2022, Senlis. Halloween Party à Senlis

Senlis Oise

2022-10-28 17:00:00 – 2022-10-28 Senlis

Oise Amateurs de sensations fortes? Venez frémir, trembler le vendredi 28 octobre c’est HALLOWEEN PARTY sur Senlis organisée par l’Association des Commerçants Au programme :

– Distribution de bonbons pour les enfants déguisés, dans les boutiques ACS

– Concours de déguisements

-Décoration halloweenesques Venez frissonner de peur à Senlis !! Amateurs de sensations fortes? Venez frémir, trembler le vendredi 28 octobre c’est HALLOWEEN PARTY sur Senlis organisée par l’Association des Commerçants Au programme :

– Distribution de bonbons pour les enfants déguisés, dans les boutiques ACS

– Concours de déguisements

-Décoration halloweenesques Venez frissonner de peur à Senlis !! acsenlis@gmail.com Association des commerçants de Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Senlis Oise Ville Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Halloween Party à Senlis Senlis 2022-10-28 was last modified: by Halloween Party à Senlis Senlis Senlis 28 octobre 2022 Oise Senlis Senlis, Oise

Senlis Oise