HALLOWEEN PARTY ( à partir de 8 ans) Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Plongez dans l'ambiance terrifiante et amusante d'Halloween le temps d'une après midi. Nous vous accueillerons dans un centre transformé en Manoir Hanté où vous attendront des défis amusants. A 16h30, venez défiler déguisé pour remporter le prix du plus beau déguisement

Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

Contact :Association ACTISCE – siège social 12 rue Gouthière 75013 PARIS 0143549571 cparichardwright@actisce.org http://www.actisce.org/ http://www.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-rue-de-Rennes-190214624336980/

