Roubaix Grand' Place Nord, Roubaix Halloween Party 2021 Grand’ Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Halloween Party 2021 Grand’ Place, 31 octobre 2021, Roubaix. Halloween Party 2021

Grand’ Place, le dimanche 31 octobre à 15:00

**Au programme :** nombreuses animations sur la Grand’Place, feu d’artifice, concours du plus beau costume d’Halloween, distributions de bonbons…

Gratuit

Venez vous donner des frissons sur la Grand’Place pour une soirée d’Halloween flamboyante. Grand’ Place Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Grand' Place Adresse Grand Place, Roubaix Ville Roubaix lieuville Grand' Place Roubaix