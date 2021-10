Halloween Party 2021 Couloisy, 31 octobre 2021, Couloisy.

Halloween Party 2021 2021-10-31 14:00:00 – 2021-10-31 23:30:00

Couloisy Oise Couloisy

4 4 Scèn’À’Prod est ravi de vous présenter notre fête d’Halloween !

À partir de 14h00, venez en famille, amusez vos petits grâce à notre après-midi jeux (sans réservations, 2€ la feuille de route).

Une tombola, un concours de déguisement et un panier garni avec de beaux lots à gagner à 16h00 (sans réservation, tarifs à retrouver sur place ou facebook).

Et pour finir cette journée à partir de 20h00 retrouvez Tiano & Co, DJ Niko’s, Brahim ainsi que Bombadil sur notre scène prêts pour vous faire danser !

+33 6 59 52 81 34 http://ustage-event-studio.com/?page_id=937

Scèn’À’Prod

