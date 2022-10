Halloween parc animalier d’écouves Le Bouillon, 29 octobre 2022, Le Bouillon.

Lieu-dit La Cheunière Sud Le Bouillon Orne

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-01 17:00:00 17:00:00

Orne

Pour le plus grand plaisir de tous… Halloween revient au Parc Animalier d’Ecouves !

Du 29 octobre au 1er novembre 2022, venez fêter Halloween au parc en compagnie de notre équipe et de nos animaux.

Des bonbons attendent les plus courageux d’entre vous !

Et surtout, déguisez-vous

+33 2 33 82 04 63

Le Bouillon

