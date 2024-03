Halloween Nuits d’effrois au château Bidache, mardi 29 octobre 2024.

A 20h et à 21h30, visite nocturne animée par l’association Mosaïque et la Compagnie des écharpes blanches, relatant la tragique histoire de Louise de Roquelaure. Première épouse d’Antoine II comte de Guiche et souverain de Bidache, Louise de Roquelaure décèdera dans d’étranges circonstances le 09 novembre 1610. La légende raconte que depuis, tous les ans, son fantôme revient au château vivre ses derniers jours et réclamer justice… A partir de 12 ans, réservation conseillée, nombre de personnes limité. Maintenu en cas de pluie, prévoir tenue adaptée. Une boisson chaude sera offerte sur place. .

Parc et château

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bidache@otpaysbasque.com

