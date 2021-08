Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement, Rhône Halloween Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Halloween Lyon 3e Arrondissement, 29 octobre 2021, Lyon 3e Arrondissement. Halloween 2021-10-29 – 2021-10-31 Auditorium de Lyon-Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement EUR Jouons un peu à nous faire peur : après tout, c’est Halloween ! L’Orchestre national de Lyon interprète quelques œuvres effrayantes du répertoire symphonique mais aussi des musiques de film. onl.billetterie@mairie-lyon.fr +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Auditorium de Lyon-Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville 45.76114#4.85286