Venez fêter Halloween à la Porte Saint-Michel avec une visite inoubliable ! Des bruits résonnent dans les salles du musée, des portes claquent, des lumières vacillent… et des voix se font entendre. La Porte serait-elle hantée ? Aidez l’équipe du musée à découvrir ce que veulent ces voix, et participez activement à libérer le monument de leur présence au cours de cette visite décalée. Les personnages incarnés que vous rencontrerez vous feront (re)découvrir de manière originale l’histoire insoupçonnée de la Porte Saint-Michel. Une activité familiale conseillée à partir de 7 ans. Venez fêter Halloween à la Porte Saint-Michel avec une visite inoubliable ! Des bruits résonnent dans les salles du musée, des portes claquent, des lumières vacillent… et des voix se font entendre… Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T17:00:00 2021-10-30T03:00:00;2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T04:00:00;2021-10-30T19:00:00 2021-10-30T05:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T03:00:00;2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T04:00:00;2021-10-31T19:00:00 2021-10-31T05:00:00

