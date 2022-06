HALLOWEEN : LES COMMANDES DE LA SORCIÈRE À CAP LOIRE

HALLOWEEN : LES COMMANDES DE LA SORCIÈRE À CAP LOIRE, 29 octobre 2022, . HALLOWEEN : LES COMMANDES DE LA SORCIÈRE À CAP LOIRE

2022-10-29 – 2022-10-29 Devenez préparateurs et préparatrices en sorcellerie !

Débordée par les commandes de potions magiques, la sorcière Scrabidouille a laissé une centaine de fioles, bouteilles et ingrédients dans Cap Loire. Elle a besoin de votre aide pour tout récupérer afin qu’elle puisse répondre à plusieurs demandes de capitaines de bateaux.

Réussirez-vous à préparer de nombreux colis pour les commandes d’Halloween ? Venez aider la sorcière Scrabidouille et devenez préparateurs ou préparatrices en sorcellerie ! Devenez préparateurs et préparatrices en sorcellerie !

Débordée par les commandes de potions magiques, la sorcière Scrabidouille a laissé une centaine de fioles, bouteilles et ingrédients dans Cap Loire. Elle a besoin de votre aide pour tout récupérer afin qu’elle puisse répondre à plusieurs demandes de capitaines de bateaux.

Réussirez-vous à préparer de nombreux colis pour les commandes d’Halloween ? dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville