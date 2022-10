Halloween, l’éffrayant village Vigoux Vigoux Catégories d’évènement: Indre

Indre Vigoux 5 EUR 5 15h > L’EFFRAYANT VILLAGE

Parcours notre vilain village à la découverte d’activités sanglantes :

– maquillages horribles, masques atroces, histoires qui font peur, jeux affreux, photos souvenirs cauchemardesques.

16h > L’HORRIBLE GOÛTER

Viens déguster les spécialités enchantées de notre guilde de sorcières (parait que les crottes de chauve-souris c’est excellent).

17h > DÉFILÉ DES MONSTRES

Participe au défilé dans le village et récolte des friandises en effrayant les habitants !!!

> N’oubliez pas d’apporter votre matériel : sac de récolte, lampe torche et gilets jaunes … à la nuit tombée, arrive le danger !

Ils resteront sous la seule surveillance de leur(s) courageux parent(s) qui pourront se sustenter grâce à notre buvette magique et son fameux « café gerbant ». Viens passer une après-midi d’enfer à la maison des associations de Vigoux. famillesruralesvigoux@gmail.com +33 6 30 91 83 32 halloween

