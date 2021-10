HALLOWEEN !!! Le Buisson-de-Cadouin, 30 octobre 2021, Le Buisson-de-Cadouin.

HALLOWEEN !!! 2021-10-30 13:30:00 – 2021-10-30 Place Général de Gaulle Cinéma Lux

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Le Quai des possibles et l’Amicale Laïque vous convient à une après-midi avec de nombreuses animations pour Halloween. De 13h30 à 15h30 Atelier enfant à partir de 3 ans, création de masques et décorations. Ciné Famille 15h30 La Famille Adams 2, 16h Poupelle, Avant première et 18h Le Loup et Le Lion(tarif habituel des séances). A 18h chasse aux bonbons ! Monstres et sorcières venez terroriser les commerçants du village. Concours de déguisement avec places de cinéma à gagner. Stand de crêpes et boissons bio tout l’après-midi.

+33 6 03 24 85 27

pixabay.com

dernière mise à jour : 2021-10-15 par