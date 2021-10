Paris Pachamama île de France, Paris [HALLOWEEN] LE BAL DES VAMPIRES @ PACHAMAMA Pachamama Paris Catégories d’évènement: île de France

[HALLOWEEN] LE BAL DES VAMPIRES @ PACHAMAMA
Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 23h à 5h

Le Bal des Vampires aura lieu dimanche 31 octobre 2021 au Pachamama. Après une année de sommeil imposé, Dan Marie Rouyer et le Bal des Princesses Production sont de retour avec le 5e Opus du très convoité Bal des Vampires, devenu le rendez-vous d’Halloween incontournable de la capitale. “Venez, enfants des ténèbres et entrez dans la macabre sarabande du Bal des Vampires” Le Bal des Vampires aura lieu dimanche 31 octobre 2021 au Pachamama. Après une année de sommeil imposé, Dan Marie Rouyer et le Bal des Princesses Production sont de retour avec le 5e Opus du très convoité Bal des Vampires, devenu le rendez-vous d’Halloween incontournable de la capitale. Chaque année, ce grand bal macabre accueille toutes les créatures du continent et leurs serviteurs morbides, au coeur de l’imposant repaire du Pachamama, magistralement transformé en sombre château des Carpates pour l’occasion. Mais attention au dress code ! Un vampire averti en vaut deux ! Chacun de nos lugubres convives devra arborer sa tenue la plus diabolique et glamour pour rallier ce funeste cortège. Tout hôte insuffisamment costumé se verra refuser l’accès ! Au programme • 1500 convives costumés • 2000 m2 scénographiés • 4 ambiances sur 4 niveaux • 4 DJ’s de 23h à 05h • 24 artistes performers • 4 bars et 2 carrés VIP Événements -> Soirée / Bal Pachamama 46/48 rue du Faubourg Saint-Antoine Paris 75012

8 : Ledru-Rollin (261m) 1, 5, 8 : Bastille (266m)

Contact : Le Bal des Princesses Production https://www.lebaldesvampires.com

2021-10-31T23:00:00+01:00_2021-11-01T05:00:00+01:00

