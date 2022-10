Halloween Lalandelle Lalandelle Catégories d’évènement: Lalandelle

Oise

Halloween Lalandelle, 29 octobre 2022, Lalandelle. Halloween

Lalandelle Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray

2022-10-29 15:00:00 – 2022-10-29 17:00:00 Lalandelle

Oise Lalandelle L’association 3L (La Landelle Loisirs) fêtera Halloween le samedi 29 octobre de 15h à 17h à la salle des fêtes de Lalandelle. L’association 3L (La Landelle Loisirs) fêtera Halloween le samedi 29 octobre de 15h à 17h à la salle des fêtes de Lalandelle. +33 6 25 28 00 78 Lalandelle

dernière mise à jour : 2022-10-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray

Détails Catégories d’évènement: Lalandelle, Oise Autres Lieu Lalandelle Adresse Lalandelle Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Ville Lalandelle lieuville Lalandelle Departement Oise

Lalandelle Lalandelle Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalandelle/

Halloween Lalandelle 2022-10-29 was last modified: by Halloween Lalandelle Lalandelle 29 octobre 2022 Lalandelle Lalandelle Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Oise

Lalandelle Oise